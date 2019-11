’Absolute schaarste’ EK-kaarten in Amsterdam

De vraag naar kaarten is enorm. „De vraag overschrijdt het aanbod wel twintig tot dertig keer”, zegt Gijs de Jong, die namens de KNVB toernooidirecteur is van speelstad Amsterdam. „Er is absolute schaarste.”

Een groot gedeelte van de beschikbare kaarten voor het EK 2020 is al verkocht tijdens de eerste verkoopfase in de zomer. Na de loting van zaterdag in Boekarest begint de tweede fase, waarin per wedstrijd kaarten op de markt komen voor de vakken die bedoeld zijn voor de twee landen die in actie komen. „Grofweg 70 tot 80 procent van de kaarten is al verkocht”, zegt De Jong. „Na de loting komen de kaarten vrij voor de betrokken bonden. In Amsterdam betekent dat 6000 tot 7000 tickets per wedstrijd.”

Bekijk ook: Dit moet je weten over de loting van EK voetbal