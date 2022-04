Ten Hag krijgt assistent die hij wil bij Man Utd: Van der Gaag

Van der Gaag was al favoriet om mee te gaan, maar ook de naam van Steve McClaren viel in een vroeg stadium. De oud-trainer van FC Twente en voormalig bondscoach van Engeland werkte in zijn periode in Nederland nauw samen met Ten Hag. Toen was de situatie andersom, McClaren was hoofdtrainer en Ten Hag assistent.

Ten Hag heeft wel gesprekken gevoerd met McClaren, maar de Engelsman heeft zelf tot op heden geen contact gehad met de leiding van Manchester United. De verwachting is daardoor dat hij ook niet meer in beeld komt. Dat zou betekenen dat Ten Hag moet gaan samenwerken met de stafleden die nu Ralf Rangnick assisteren en eerder Ole Gunar Solskjaer bijstonden.

Goed in de smaak

Gelet op het feit dat de club een grote omslag wil maken is dat geen garantie voor een totale omwenteling. Veel ogen zullen worden gericht op Ten Hag, die nooit eerder in Engeland heeft gewerkt en wel moeite heeft gedaan om een coach met een United-achtergrond mee te nemen. Zo is ook met Robin van Persie gesproken. Manchester United zou nog wel een aanvulling willen doen aan de staf en blijft met Ten Hag in gesprek.

Van der Gaag is bij Ajax goed in de smaak gevallen en de directie, met Edwin van der Sar voorop, was heel tevreden over zijn werk. Maar de oud-profvoetballer wil deze zomer echt vertrekken en met Ten Hag mee.

In Engeland wordt Van der Gaag gezien als een coach met veel kwaliteiten, mede omdat hij meerdere talen vloeiend spreekt en zijn opleiding als coach heeft genoten in Portugal. Met meerdere Portugees sprekende spelers, inclusief Cristiano Ronaldo, is dat een voordeel voor al het werk dat bij de selectie straks moet worden verricht.