Sarina Wiegman zeker van zege op VS: ’Ik blijf nog een paar wedstrijden bondscoach’

„Nee, nee, dit gaat niet mijn laatste wedstrijd worden”, zei Wiegman een dag voor het duel met de Verenigde Staten in de kwartfinales. „Ik blijf nog een paar wedstrijden bondscoach.”

De 51-jarige Wiegman wordt na de Olympische Spelen bondscoach van Engeland. De huidige trainster van de Nederlandse voetbalsters wil dolgraag afscheid nemen met een olympische medaille. Om dat te bereiken, moeten de ’Leeuwinnen’ in ieder geval afrekenen met de Amerikaanse voetbalsters.

„Nu je het zegt, het kan inderdaad de laatste van Sarina worden”, aldus Lieke Martens. „Maar daar zijn we helemaal niet mee bezig. Dat willen we natuurlijk niet. We gaan zorgen dat we nog drie wedstrijden spelen hier. We hebben samen een mooie tijd meegemaakt, we gaan proberen dat ook zo goed mogelijk af te sluiten.”

’Niet meer onverslaanbaar’

Team USA was jarenlang ongenaakbaar, maar maakt op de Spelen in Japan een kwetsbare indruk. Zo begon de wereldkampioen het toernooi met een zware nederlaag tegen Zweden (0-3).

„Het is niet meer het onverslaanbare USA waar iedereen tegenop kijkt”, zegt Martens. „We hebben heel veel respect voor ze, absoluut, maar we denken dat dit het toernooi is waarop wij ze eruit gaan gooien. We gaan zonder ontzag ons eigen spel spelen.”

Van de tien voorgaande duels werden er acht gewonnen door de Amerikaanse voetbalsters. Alleen de eerste twee, in de jaren 90, gingen naar Nederland. Onder bondscoach Sarina Wiegman speelden de ’Leeuwinnen’ twee keer tegen de nummer 1 van de wereld. De WK-finale van 2019 ging met 2-0 verloren en eind vorig jaar verloor Oranje in Breda een oefeninterland met dezelfde cijfers. Wiegman ontbrak toen vanwege familieomstandigheden op de bank.

