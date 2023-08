Carlos Alcaraz komt achterstand te boven en boekt veertiende zege op rij

De 20-jarige Spanjaard schreef vorige maand Wimbledon op zijn naam door de Serviër Novak Djokovic in de finale te verslaan. In de aanloop naar het grandslamtoernooi in Londen had Alcaraz ook al in Queen’s gewonnen.

In Toronto begint Alcaraz aan de voorbereiding op de US Open, het grandslam in New York dat hij vorig jaar won. Met Hurkacz trof de Spanjaard in de derde ronde de nummer 17 van de wereld. Vorig jaar won Alcaraz op de masters van Miami via twee tiebreaks zijn eerste duel met de Pool, in Toronto had hij drie sets nodig.

In de beslissende set liet Alcaraz op 5-2 een matchpoint liggen. Hurkacz won daarna vier games op rij, maar in de tiebreak sloeg de aanvoerder van de wereldranglijst alsnog toe. Alcaraz treft in de kwartfinales Tommy Paul, die het Amerikaanse onderonsje met Marcos Giron won (6-3 6-2).

Medvedev en Sinner

De Rus Daniil Medvedev, twee jaar geleden winnaar in Toronto, bereikte de laatste acht met een overtuigende zege op de Italiaan Lorenzo Musetti (6-4 6-4). De Schotse routinier Andy Murray trok zich terug met een buikspierblessure, waardoor zijn tegenstander Jannik Sinner uit Italië een vrije doortocht kreeg naar de kwartfinales.

Bij de vrouwen, die dit jaar in Montreal spelen, bereikte de Poolse nummer 1 van de wereld Iga Swiatek de laatste acht. Swiatek versloeg Karolina Muchova uit Tsjechië in drie sets, net als twee maanden geleden in de finale van Roland Garros (6-1 4-6 6-4). De partij werd twee keer onderbroken vanwege regen.