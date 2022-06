Premium Het beste van De Telegraaf

Ook onder enorme druk van Sainz geeft Nederlander geen kik Max Verstappen racet opnieuw als een ware kampioen

Door Erik van Haren

Max Verstappen op weg naar de zege. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het was zijn 150e weekeinde als Formule 1-coureur en Max Verstappen liet opnieuw zien hoe compleet hij is als coureur. Veranderende weersomstandigheden, strategieën, een jagende Ferrari? De regerend wereldkampioen had in Canada overal een antwoord op. Zijn voorsprong op Charles Leclerc is en passant gegroeid tot 49 punten.