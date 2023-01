Premium Het beste van De Telegraaf

Van debutant tot baas van de bondscoach Gezagsverhouding Koeman en De Jong op zijn kop: ’Zal wel meevallen’

Door Valentijn Driessen en Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Ronald Koeman met Nigel de Jong. Ⓒ Stefan Koops

ZEIST - Ronald Koeman en Nigel de Jong konden op 19 oktober 2002 tijdens Ajax-AZ niet bevroeden dat de op dat moment 17-jarige debutant ruim twintig jaar later de baas zou zijn van zijn toenmalige trainer. Toch is De Jong als directeur topvoetbal van de KNVB inmiddels de meerdere van de nieuwe bondscoach en dat leidde in Zeist tot een glimlach op het gezicht van Koeman. „Formeel is hij mijn baas, maar ik heb hem ooit laten debuteren bij Ajax, dus dat baas zijn zal wel meevallen.”