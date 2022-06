Tim van Rijthoven blijft stunten in Rosmalen: ’Zóveel schade niet verwacht’

De Nederlander staat op de 205e plek op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het toernooi. Daar heeft hij die wildcard al meer dan waar gemaakt na zijn stunt tegen Fritz ging nu ook de veel hoger geplaatste Gaston (de nummer 66 van de wereld) eraan.

Van Rijthoven maakte het op zijn eerste wedstrijdpunt af met een forehand langs de lijn. De sterk serverende Nederlander won liefst 38 van de 40 gespeelde punten op zijn eerste opslag. Hij stond geen servicegame af en sloeg twaalf aces. Aan één break, halverwege de tweede set, had hij - na overtuigend de tiebreak van de eerste set gewonnen te hebben - voldoende voor de zege.

In de halve eindstrijd treft Van Rijthoven de winnaar van de partij tussen de Rus Karen Khachanov en de Canadees Félix Auger-Aliassime.

Later op vrijdag worden de overige kwartfinales afgewerkt op het gras in Rosmalen. Daniil Medvedev, de nummer twee van de wereld, is de hoogst geplaatste speler bij de laatste acht. Hij treft de Wit-Rus Ilya Ivashka.

Van Rijthoven is de laatste Nederlander in het toernooi. Botic van de Zandschulp, Tallon Griekspoor, Robin Haase en Jesper de Jong werden eerder al uitgeschakeld.

„Ik wist dat ik schade kon aanrichten op gras, met mijn goede service en aanvallende spel, maar zó veel schade had ik niet verwacht”, zei Van Rijthoven. Hij won tot deze week nog nooit een wedstrijd op ATP-niveau. Uitgerekend op het toernooi waar de Roosendaler als kind ieder jaar kwam, beleeft hij het hoogtepunt uit zijn nog bescheiden carrière. „Ik kom hier mijn hele leven al. Mijn moeder heeft hier altijd een stand gehad en nam ons altijd mee. Ik heb hier met veel plezier rondgelopen als klein kind. Maar ik genoot vooral van de leuke dingen om de wedstrijden heen.”

Van Rijthoven baarde donderdag opzien door Fritz, de nummer 14 van de wereld, in drie sets uit te schakelen. De Nederlander noemde dat de mooiste zege uit zijn loopbaan. Nog geen 24 uur later gaf hij die, op dezelfde baan, een vervolg. „Ik kreeg na het duel met Fritz al de vraag of ik nu druk voelde voor de volgende ronde. Enigszins voelde ik die wel, maar op papier was ik nog altijd de zware underdog en hoorde ik deze wedstrijd niet te winnen. Ik heb mezelf ook voorgehouden veel plezier te hebben op de baan.”

Olympisch kampioene uitgeschakeld

Olympisch tenniskampioene Belinda Bencic is in de kwartfinales van het grastoernooi van Rosmalen uitgeschakeld. De nummer 2 van de plaatsingslijst verloor met 6-4 6-2 van Veronika Koedermetova uit Rusland.

De als zesde geplaatste Koedermetova (25), die op het Autotron onder neutrale vlag meedoet, stond tegen Bencic geen enkele keer haar servicegame af. De mondiale nummer 24 had de zege na een uur en 27 minuten binnen.

Bencic, de nummer 17 van de wereld, pakte vorig jaar goud op de Olympische Spelen van Tokio. De Zwitserse haalde in 2015 de finale in Rosmalen. Ze verloor toen van de Italiaanse Camila Giorgi.