Ophef rond ’respectloze’ Cristiano Ronaldo blijkt storm in glas water

Hij kreeg een aantal uitstekende kansen, maar scoren lukte niet voor de Portugese superster. Ronaldo was dan ook boos toen de wedstrijd werd afgefloten. Hij deed zijn shirt uit en gooide het richting de zijlijn.

Onrespectvol, klonk het al snel in Italië. En een teken dat Ronaldo nu echt wel op vertrekken staat bij Juventus. Maar dat verhaaltje werd al snel de kop ingedrukt. De Portugees zag een ballenjongen om zijn shirt roepen en gooide het diens richting.

Een storm in een glas water dus. Trainer Andrea Pirlo bracht begrip op voor zijn superster. „Ronaldo wilde graag scoren”, aldus de Italiaan na afloop. „Hij is een groot kampioen en wil altijd zijn stempel op een wedstrijd drukken. Als dit dan niet lukt, dan gebeuren zulke dingen. Hij was boos en dat is normaal. De wedstrijd was voorbij dus het was logisch dat op dat moment zijn emoties bovenkwamen. Een boete? Dat is niet aan de orde, denk ik.”