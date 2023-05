Ajax mist Berghuis en Conceiçao tegen FC Utrecht

De door Feyenoord onttroonde kampioen Ajax is – twee speelronden voor het einde van de Eredivisie – door de achterstand van vijf punten op PSV nagenoeg kansloos voor de tweede plaats en heeft slechts twee punten voorsprong op nummer vier AZ. Een nederlaag tegen FC Utrecht of FC Twente óf twee gelijke spelen, kunnen zodoende de beschamende vierde plaats opleveren.

Edwin van der Sar zal de duels in de Johan Cruijff ArenA (FC Utrecht) en de Grolsch Veste (FC Twente, 28 mei) met ingehouden adem bekijken. In het voetbalpraatprogramma Rondo van Ajax-hoofdsponsor Ziggo kreeg de algemeen directeur op 12 december 2021 de vraag of hij een keer de Champions League, Europa League of Conference League wil winnen. „Als we in de Conference League moeten spelen, ben ik er niet meer. Dan is het klaar. We willen iets groots, een prijs”, aldus Van der Sar, die zijn nachtmerrie ziet uitkomen als Ajax vierde wordt. Dan zal blijken of hij een man van zijn woord is.

Ajax heeft nog goede hoop dat Berghuis in Enschede wel van de partij is. Zijn herstel wordt van dag tot dag bekeken. Een geluk bij een ongeluk voor de Amsterdammers is dat Berghuis en Conceiçao tegen de Utrechters geen schorsing kunnen oplopen. Het tweetal staat op scherp en zou zondag bij een gele kaart het duel met FC Twente missen. Edson Alvarez, Davy Klaassen, Kenneth Taylor en Lorenzo Lucca moeten tegen FC Utrecht wel op hun tellen passen om de competitie-afsluiter bij FC Twente niet noodgedwongen aan zich voorbij te laten gaan.

