Sprinttrein Jumbo-Visma laat Groenewegen ontsporen

Dylan Groenewegen (r.) moet het opnieuw afleggen tegen het Australische sprintkanon Caleb Ewan. Ⓒ BSR AGENCY

NÎMES - Teleurgesteld laat hij zijn hoofd hangen. Hij kijkt niet omhoog, wil met niemand oogcontact maken. Alleen voor de grond onder hem heeft hij oog. Is het woede of is het schaamte dat hij zo nederig omlaag kijkt? Een sprinter kan nu eenmaal nooit tegen zijn verlies. Zeker wanneer hij niet op waarde is geklopt. Dylan Groenewegen heeft na een kwartiertje afkoelen nog het fatsoen om de media te woord te staan, maar het liefst zou hij een half uur lang de stoom uit zijn oren laten komen.