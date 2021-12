Programma Boxing Day: verstevigt Manchester City de koppositie?

16.00 uur: Manchester City - Leicester City

De koploper aan de andere kant van de Noordzee is Manchester City. De formatie van Pep Guardiola heeft een voorsprong van drie punten op Liverpool, dat zijn wedstrijd tegen Leeds United dit weekeinde afgelast zag worden. Met een zege op The Foxes vergroot City de kloof met Liverpool dus tot zes punten. De laatste vijf duels in de Premier League leverden allemaal zeges op voor The Citizens, die met Leicester de nummer 9 van de competitie op bezoek krijgen. Nathan Aké maakte twee weken geleden tegen Leeds zijn eerste goal voor Manchester City dit seizoen, maar zat daarna tegen Newcastle United weer negentig minuten op de bank.

16.00 uur: Norwich City - Arsenal

Balen voor Tim Krul. De doelman van hekkensluiter Norwich City had zo’n mooi affiche op het programma staan voor Tweede Kerstdag, maar de goalie moet passen. Krul maakte zaterdag bekend positief op corona te hebben getest en moet de clash met Arsenal thuis voor de televisie bekijken. En dat terwijl The Canaries de punten zo hard nodig hebben. Norwich staat laatste, al is het verschil met het ’veilige’ Watford maar drie punten. Tegenstander Arsenal komt met een goed gevoel naar Norwich, The Gunners sloten de laatste drie duels in de competitie (met Leeds United, West Ham United en Southampton) winnend af. Arsenal staat vierde en jaagt op Chelsea, dat met zes punten meer derde staat.

Aston Villa mist coach Steven Gerrard

Aston Villa neemt het om 18.30 uur in eigen huis op tegen Chelsea. De thuisploeg moet het echter wel doen zonder Steven Gerrard . De coach heeft als zoveelste in de rij in de Premier League positief getest op het coronavirus. De voormalige vedette van Liverpool mist daardoor ook sowieso nog de wedstrijd van zijn ploeg tegen Leeds.

Programma