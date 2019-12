Van Bommel geboren trainer, maar succestrainer?

Mark van Bommel, Toon Gerbrands en John de Jong afgelopen zomer Ⓒ Hollandse Hoogte

EINDHOVEN - Zo ziet hij er dus tegenwoordig uit, die mooie linkspoot van weleer bij ADO Den Haag, FC Utrecht, PSV en Heerenveen. John de Jong (42) kwam eindelijk uit zijn ivoren toren in Eindhoven en verdedigde als technisch directeur het ontslag van Mark van Bommel. Het resultaat met twee overwinningen in twaalf wedstrijden hoort niet bij PSV en de doelstelling van Europese overwintering is niet gehaald. Dus exit Van Bommel, in het belang van PSV zogezegd.