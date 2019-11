Van Dijk en Wijnaldum ontsnappen met Liverpool

De uitwedstrijd bij Crystal Palace leverde een 2-1-overwinning op. Daarmee voert Liverpool de druk op op achtervolger Manchester City, dat later op zaterdag tegen Chelsea aantreedt.

Alle doelpunten vielen in de tweede helft. Sadio Mané bezorgde Liverpool vlak na rust met het nodige fortuin een voorsprong. Zijn schot ging via beide palen over de doellijn en een poging van Patrick van Aanholt om de bal nog weg te werken mislukte.

Wilfried Zaha leek Liverpool met een doelpunt in de 82e minuut puntenverlies te bezorgen, maar de veerkrachtige ploeg van Jürgen Klopp herstelde zich knap. Een paar minuten later maakte Roberto Firmino er 1-2 van, al had hij daarbij wel de nodige hulp van de defensie van Palace.

Liverpool heeft dit seizoen alleen niet weten te winnen bij Manchester United (1-1).