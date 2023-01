Premium Het beste van De Telegraaf

’Zonder hen niet mogelijk geweest’ Gedachten Tallon Griekspoor na eerste ATP-titel dwalen af naar thuisfront

Door Lisa Schoenmaker Kopieer naar clipboard

Tallon Griekspoor met de trofee in India. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Het jaar van Tallon Griekspoor kon niet mooier beginnen. Direct nadat de 26-jarige Nederlander zich zaterdag realiseerde dat hij het grootste succes uit zijn carrière had geboekt, liet hij zich achterover op het hardcourt in India vallen. De ontlading na het winnen van zijn eerste ATP-toernooi in Pune was enorm. Griekspoor snakte na moeilijke maanden meer dan ooit naar succes en vertrouwen.