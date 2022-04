Verstappen mogelijk als eerste Nederlander in rijtje met groten der aarden

Premium Columns

D66-schandaal is geen MeToo, maar netwerkcorruptie

Natuurlijk had Sigrid Kaag helemaal gelijk toen ze donderdag tegen de verzamelde journalisten zei: ’Soms heb ik het idee dat het meer over de ophef gaat en minder over het slachtoffer.’ Laten we onze ogen op de bal houden in dit schandaal en ons niet laten afleiden door alle mediaophef over wat Kaag...