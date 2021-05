Borussia Dortmund overklast RB Leipzig in Duitse bekerfinale

Erling Braut Haaland is blij na de bekerzege, zelfs met Emre Can op zijn rug. Maar misschien heeft hij dat wel helemaal niet door. Ⓒ ANP/HH

BERLIJN - Borussia Dortmund heeft voor de vijfde keer de Duitse beker veroverd. De club uit Dortmund van coach Edin Terzic was in de finale in het Olympiastadion in Berlijn met 4-1 veel te sterk voor RB Leipzig.