Magistraal Bayern München zorgt voor ’Blitzkrieg’ in Leverkusen

Voetbal

Memphis Depay draagt met goal bij aan zege FC Barcelona op Valencia

FC Barcelona heeft de La Liga-wedstrijd in eigen huis tegen Valencia weten om te zetten in een moeizame zege: 3-1. Memphis Depay knalde vlak voor rust vanaf de penaltystip de 2-1 tegen de touwen. In de slotfase besliste Philippe Coutinho de wedstrijd in het voordeel van de Catalanen.