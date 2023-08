Uitgeschakelde Tallon Griekspoor na vier uur durende slijtageslag: ’Alles deed pijn’

AMSTERDAM - Wie is er fysiek het minst toegetakeld? Dat was dinsdag lange tijd de vraag tijdens de openingswedstrijd van Tallon Griekspoor op de US Open. Zijn partij draaide uit op een vier uur durende slijtageslag, waarin hij uiteindelijk aan het kortste eind trok. „Ik ben er fysiek wel enigszins aan onderdoor gegaan.”

Tallon Griekspoor feliciteert Arthur Fils met diens zege. Ⓒ Getty Images