Wereldrecordhouder Armand Duplantis naar FBK Games in Hengelo

Het verhaal achter de topatleet is er een van superlatieven. Op vijftienjarige leeftijd werd hij al wereldjuniorenkampioen bij de atleten tot achttien jaar, hij sprong toen al 5,30 meter. Op zeventienjarige leeftijd nam hij deel aan de wereldkampioenschappen atletiek in Londen. Zijn beste jaarprestatie was toen 5,90 meter. In 2018 vloog hij voor het eerst over de barrière van 6,00 meter. Hij deed dat tijdens de Europese Kampioenschappen in Berlijn met 6,05 meter, ook nog goed voor een wereldjuniorenrecord. Vorig jaar verbrak hij zowel indoor als outdoor de wereldrecords. Een blik op zijn vorige maand afgeronde indoorseizoen is indrukwekkend: in zijn vier wedstrijden sprong hij altijd boven de zes meter, variërend van 6,01 tot 6,10 meter.

FBK-record

De kans is dan ook aanzienlijk dat het meeting record van 5,91 meter uit 2019 van tweevoudig wereldkampioen Sam Kendricks met de komst van Duplantis verbroken wordt. Mocht hij ook in Hengelo over zes meter vliegen dan is hij de eerste die dat op Nederlandse bodem realiseert. Het zou weer een nieuwe bladzijde zijn in de succesreeks van de aanstaande veertigste verjaardag van de FBK Games, waar een ongelofelijke hoeveelheid topprestaties de recordlijst siert.

’Beter bestaat niet’

„Ik ben enorm blij dat Duplantis naar Hengelo komt”, vindt meeting director Ellen van Langen. „Beter bestaat simpelweg niet. Het is echt geweldig dat de beste atleet van dit moment naar Hengelo komt.” Van Langen benadrukt dat alles zal worden geprobeerd om er live publiek bij te hebben. „Dit is en kwestie van afwachten wat er tegen die tijd kan.”

De FBK Games is de enige internationale topatletiekwedstrijd in Nederland en maakt deel uit van de World Athletics Continental Tour Gold, een wedstrijdencyclus van elf wedstrijden in tien landen. Alle informatie over de FBK Games vindt u op www.fbkgames.nl. Op onze sociale media houden wij u ook op de hoogte van de stand van zaken in welke mate publiek aanwezig kan zijn in Hengelo.