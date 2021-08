Europees duel AZ weer niet op Nederlandse televisie

Vorige week was het uitduel van AZ in Glasgow ook al niet te zien op de Nederlandse televisie. Voetballiefhebbers konden de wedstrijd toen tegen betaling kijken via Celtic TV.

„Nadat biedingen voor deze wedstrijd bij ons waren binnengekomen, begrijpen we nu ook beter waarom vorige week door Celtic geen overeenkomst is gesloten. Vanuit het buitenland is er meer dan voldoende serieuze interesse, maar bij de Nederlandse zenders ligt dat blijkbaar anders”, aldus algemeen directeur Robert Eenhoorn van AZ. Hij is verbolgen dat AZ niet op televisie bekeken kan worden. „Deze ontwikkeling is niet goed voor het Nederlands voetbal en wat ons betreft een mooie uitdaging voor de toekomstig directeur van de NL League.”

AZ moet donderdagavond in Alkmaar een 2-0 achterstand tegen Celtic zien goed te maken.