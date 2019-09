Feyenoord heeft verdediger Senesi binnen

De medische keuring zal morgen in de loop van de ochtend plaats hebben en later in de middag zou er al een presentatie kunnen zijn van de man, die Jaap Stam er graag bij wil hebben in het centrum van de defensie.

Huilend afscheid

Senesi speelde gisteravond zijn laatste wedstrijd voor zijn club San Lorenzo (2-1 winst) en nam na afloop huilend afscheid van vele supporters, ploeggenoten en personeel van de club waar hij uitgroeide tot een international.

Senesi wordt beschouwd als een van de meest talentvolle verdedigers van een nieuwe generatie Argentijnse spelers. Hij is al geselecteerd voor het nationale team en krijgt dus een druk programma in de komende maanden.

Dubbel paspoort

Senesi heeft een dubbel paspoort. Hij bezit van zijn vaders kant ook de Italiaanse nationaliteit, waardoor een werkvergunning in Nederland geen probleem is. De speler zal snel instromen bij Feyenoord, dat veel moeite heeft gedaan om hem los te weken bij San Lorenzo. Te meer daar veel andere clubs ook voor hem aanklopten.

De speler bepaalde zijn keuze echter op Rotterdam. In de selectie zal het prettig voor hem zijn dat er meer Zuid-Amerikanen zijn en dat hij met onder anderen Renato Tapia een ploeggenoot aantreft die vloeiend Spaanse spreekt.

