Premium

'Hier niet tegenaan blijven hikken' Fred Grim lijkt het kwijt met Willem II

Door wilber hack

De spelers van Willem II wacht na de domper tegen Go Ahead Eagles nu de loodzware uitwedstrijd bij Ajax.

TILBURG - Willem II lijkt in de Eredivisie aan een vrije val bezig, maar de vraag is gerechtvaardigd of dat ook wel zo is. De Tilburgse club komt nu in de buurt van de posities, waarop Willem II op basis van de aanwezige kwaliteit ook thuishoort. Die is zeker niet meer dan het afgelopen seizoen toen er een trainerswissel nodig was om in veilige haven te belanden.