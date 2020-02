Erik ten Hag: ’We weten waar het aan ligt’

Ajax verloor voor de derde keer op rij een uitwedstrijd in de eredivisie. De koploper zag de voorsprong op nummer twee AZ slinken tot drie punten. Ajax speelt donderdag eerst nog tegen Getafe en dan komt komende zondag AZ op bezoek in de Johan Cruijff ArenA.

„We weten waar het aan ligt”, zei Ten Hag. „We missen veel spelers”, doelde hij op onder meer Hakim Ziyech, David Neres, Quincy Promes en Joël Veltman. „Een paar jongens zijn aan het terugkomen, dan krijgen we er voorin weer creativiteit bij.”

Ajax startte met de aanvallers Dusan Tadic, Ryan Babel en Klaas-Jan Huntelaar, samen 100 jaar oud. Ze konden niet overtuigen. „Ik telde voor rust zes of zeven kansen en na rust krijgt Eiting er twee en moet Tadic scoren. Daardoor hebben we weer onnodig verloren. Ook dit hebben we aan ons zelf te wijten.”

Middenvelders Lisandro Martínez en Ryan Gravenberch leden veel balverlies. Maar Ten Hag zocht het probleem vooral bij zijn aanvallers. Hij erkende dat Ryan Babel zich nog niet echt heeft laten zien. „Ryan werkt hard maar kan beter. Dat weet hij zelf ook wel.”