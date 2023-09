UEFA wil geen clubs uit Saudi-Arabië in Europese competities

Veel topspelers, onder wie Neymar en Karim Benzema, zijn voor enorme bedragen verhuisd naar clubs in Saudi-Arabië. De ambities van de clubs zijn groot. Ceferin vindt het geen goede ontwikkeling. „Een paar jaar geleden gingen ook veel spelers naar China. Maar daarna stond de ontwikkeling van het voetbal in China stil. Het land kon zich niet eens plaatsen voor het WK.”

Volgens Ceferin pakken clubs het verkeerd aan. „Er zouden coaches en spelers moeten worden opgeleid. Maar dat is mijn probleem niet. We houden in de gaten wat er allemaal gebeurt, maar ik ben er zeker van dat het geen gevaar betekent voor onze Europese competities.”