Thomas Letsch begrijpt niets meer van Vitesse

Voetbal

Chelsea heeft plaatsing CL in zicht, Napoli ziet titelkansen slinken

In de Premier League deed Chelsea goede zaken in de strijd om Champions League-plaatsing voor volgend seizoen. The Blues wonnen met 1-0 van West Ham United. In de Serie A heeft Napoli opnieuw punten verspeeld. Het elftal van trainer Luciano Spalletti ging onderuit bij Empoli: 3-2. Empoli maakte alle...