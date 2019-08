Ten Hag: ’Totale controle en dominantie’

„We hadden totale controle en hebben gedomineerd”, begint Ten Hag zijn analyse tegen Veronica. Toch was het lang spannend in de Johan Cruijff ArenA. De 1-0 van Edson Alvarez viel pas vlak voor rust en de 2-0 van Dusan Tadic kwam pas tien minuten voor het eindsignaal. „Complimenten voor de ploeg. We hadden de hele wedstrijd goede focus en discipline”, aldus Ten Hag.

De oefenmeester moest overigens behoorlijk wat sleutelen aan zijn elftal. Noussair Mazraoui was geschorst en Donny van de Beek kampte met een blessure. „We konden goed trainen op de aanpassingen. We wilden perse Blind achterin hebben om het voetbal op gang te krijgen. Die eerste pass was erg belangrijk en dat vulde hij goed in.”

Ten Hag gaat verder: „De sterkhouders waren fantastisch”, doelt hij op Klaas-Jan Huntelaar, André Onana, Hakim Ziyech en Tadic. Ten Hag was vooral te spreken over zijn Marokkaanse international „In dit soort grote wedstrijden wil ik Ziyech in de as hebben. Hij leverde een buitengewoon goede prestatie, maakte altijd goede keuzes en leed weinig balverlies.”

Ziyech

Ziyech strooide de gehele wedstrijd met passjes, was overal in het veld te zien en leverde de assist op de openingstreffer af. Makkelijk was het niet, aangezien APOEL de boel achterin had dichtgetimmerd. „Het was wachten op het goede moment”, zegt Ziyech. „Ik ben blij dat het gelukt is en dat we in de Champions League zitten.”

Ziyech maakte zich geen zorgen en geloofde in een goede afloop. „Soms is geduld opbrengen moeilijk, maar het is een kwaliteit van ons dat wij niet in paniek raken.” De linkspoot verliet vlak voor het einde van de wedstrijd het veld en greep naar zijn bovenbeen. „Ik had een beetje kramp en dan kun je beter wisselen.”

