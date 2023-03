Koeman kiest tegen Frankrijk voor Cillessen, Geertruida, Taylor en Simons

Taylor vervangt de geblesseerde Frenkie de Jong. Bondscoach Ronald Koeman laat de Ajacied een middenveld vormen met Georginio Wijnaldum en Marten de Roon. „Mats Wieffer was een optie, maar hij is niet okselfris. Dat is de reden dat hij niet start. Mats was een serieuze optie, maar ik heb ook alle vertrouwen in Taylor. Hij is goed genoeg om het te laten zien”, aldus Koeman tegenover de NOS.

Cillessen heeft van Koeman de voorkeur gekregen boven Mark Flekken en Kjell Scherpen, die op het laatste moment werd opgeroepen als vervanger van Bart Verbruggen. Koeman kan deze interlandperiode niet beschikken over keepers Andries Noppert en Justin Bijlow.

Kenneth Taylor (midden) begint vrijdag in de basis. Ⓒ ANP/HH

Geertruida begint in Parijs als centrale verdediger naast aanvoerder Virgil van Dijk. De Feyenoord-verdediger maakt tegen Frankrijk zijn debuut in Oranje. Jurriën Timber schuift op naar de rechtsback-positie. „Beide spelers kunnen die positie goed invullen, maar Timber heeft wat meer Oranje-ervaring: hij mag Kylian Mbappé gaan tegenhouden.”

PSV-smaakmaker en Eredvisie-topscorer Simons start als linksbuiten. „Hij is een geweldig talent en krijgt nu de kans op het hoogste podium. Als hij met het gezicht naar de goal kan spelen, is hij levensgevaarlijk. Ook in de counter.”

Xavi Simons begint na zijn debuut op het WK in Qatar nu tijdens zijn tweede interland in de basis bij Oranje. Ⓒ ANP/HH

Gehavend

Koeman zag in de aanloop naar het duel met de vice wereldkampioen de nodige (basis)spelers wegvallen. Zo moesten Verbruggen, Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman en Joey Veerman het trainingskamp donderdagochtend met buikgriepklachten verlaten, terwijl in het begin van de week Steven Bergwijn en Frenkie de Jong zich al geblesseerd afmeldden.

Ook Denzel Dumfries ontbreekt in het Stade de France, hij is geschorst naar aanleiding van zijn rode kaart in de nasleep van de van Argentinië verloren kwartfinale op het WK in Qatar. Enkele weken terug bedankten spitsen Vincent Janssen (28) en Luuk de Jong (32) voor Oranje.

„Het is duidelijk dat het geen ideale voorbereiding was”, blikte Koeman terug. „Je hebt aan het begin van de week een elftal in je hoofd, maar die veranderde gedurende de week. Voor de helft ongeveer, dat kan ik niet ontkennen. Maar goed, je accepteert het en gaat verder.”

De wedstrijd in Saint-Denis, de eerste in de kwalificatiereeks op weg naar het EK van 2024, begint vrijdagavond om 20.45 uur.

Opstellingen

Frankrijk: Maignan; Koundé, Konate, Upamecano, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Rabiot; Coman, Kolo Muani en Mbappé.

Nederland: Cillessen; Timber, Geertruida, Van Dijk, Aké; De Roon, Wijnaldum, Taylor; Berghuis, Memphis en Simons

Chef voetbal Valentijn Driessen over de kansen van Oranje tegen Frankrijk. Tekst gaat verder onder de video.