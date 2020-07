Alfred Schreuder kandidaat bij kampioen van Israël

Maccabi werd de laatste twee seizoenen kampioen van Israël. Jordi Cruijff was er zes jaar lang werkzaam als technisch directeur en hoofdtrainer. In die laatste functie was ook Peter Bosz een half jaar actief, om vervolgens medio 2016 naar Ajax te vertrekken. De huidige trainer van Bayer Leverkusen haalde met Maccabi de bekerfinale, waarin werd verloren van Maccabi Haifa.

Hoffenheim

Schreuder vertrok begin juni plotseling bij Hoffenheim, vlak voor het einde van het Bundesliga-seizoen. Vanwege een verschil van inzicht over het toekomstbeleid van de club besloot de Barnevelder na overleg met de leiding op te stappen. Hoffenheim haalde uiteindelijk Europees voetbal.

Ook een andere oude bekende van Schreuder werkte niet zolang geleden bij Maccabi. Steve McClaren, onder wie Schreuder assistent-coach was bij FC Twente, was in 2017 enkele maanden de rechterhand van Cruijff bij de Israëlische topclub.