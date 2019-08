Herbeleef het gelijkspel van Ajax uit bij APOEL

Herbeleef hier het heenduel tussen de twee clubs van minuut tot minuut via uitgebreide statistieken en via ons uitgebreide verslag op Twitter:

Het elftal van trainer Erik ten Hag speelde alleen in de openingsfase naar behoren. Vooral na rust waren de beste kansen voor de thuisploeg. Andrija Pavlović kopte op de lat voor APOEL.

Ajax eindigde met tien man, omdat Noussair Mazraoui in de tachtigste minuut zijn tweede gele kaart kreeg.

De return voor een plaats in de groepsfase van de Champions League is volgende week woensdag in de Johan Cruijff ArenA.

