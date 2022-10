Premium Het beste van De Telegraaf

Sommige spelers hebben na een half uur al hulp nodig Kramp teistert voetballers in Eredivisie: hoe is dat mogelijk?

Door Wilber Hack

Go Ahead-speler Justin Bakker verleent Feyenoorder Danilo eerste hulp na een krampaanval. Ⓒ FOTO ANP

AMSTERDAM - Het is een tendens die misschien niet geheel toevallig samenvalt met de vijf wissels die voor het derde seizoen zijn toegestaan. Steeds meer spelers in de Eredivisie krijgen last van kramp, soms zelfs als er nog ruim een half uur op de klok staat. Het gaat dan niet langer om gefingeerde aanvallen, die bedoeld zijn om tijd te winnen. De pijn in de kuiten is van de gezichten af te lezen.