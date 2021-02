Nederlandse 400 meter-lopers zijn de beste van Europa

Ook nu was haar eindschot fenomenaal, waarbij ze Lieke Klaver achterhaalde, die haar persoonlijk record aanscherpte naar 51.21, goed voor een Olympische kwalificatie. ,,Elke keer weer een record voelt een beetje onwennig”, vindt Bol. ,,Ik was van plan iets harder dan anders te openen, achter Lieke aan en dan na 250 meter er langs te gaan.” Bol vertelde ook behoorlijk stuk te zijn gegaan. ,,Maar ik mag niet klagen he, met een persoonlijk record én een Nederlands record.” Klaver zelf noemde haar race een ‘intelligente suïcide’. ,,In mijn hoofd loop ik dan een 300 meter in plaats van een 400 en ik kijk dan hoe de laatste 100 meter gaat. Nou, die ging goed.” De 30-jarige Marit Dopheide verraste met brons in een PR van 53.17 en kan een plek in de 4x400 meter tijdens de EK Indoor niet meer ontgaan.

Nederlands record Bonevacia

Bij de mannen wist Liemarvin Bonevacia zijn oude Nederlandse indoorrecord weer te heroveren op Tony van Diepen, die het in 2019 van hem overnam. De 31-jarige Bonevacia schitterde in Apeldoorn met een nieuw Nederlands record van 45.99, de snelste tijd van Europa dit seizoen. Van Diepen finishte met 46.17 kort achter Bonevacia, vierhonderdste boven zijn persoonlijk record. Het potentieel voor een succesvolle 4x400 meter in Torún is bovendien enorm met vijf mannen in de 46 seconden. Bonevacia reageerde na afloop emotioneel. ,,Dit moet een motivatie voor kinderen zijn. Blijf hard werken. Bij mij duurde het vier jaar om hier weer te komen. In Polen ga ik genieten, ook van de 4x400 meter. Eén van mijn grootste doelen komende zomer is dat we ons kwalificeren voor de Olympische Spelen op de 4x400 meter. Dat zou na mijn 4x100 meter van Rio in 2016 een geweldige toevoeging zijn voor mijn carrière.” Van Diepen gaf aan op de EK te kiezen voor de 400 meter en de 800 meter waarop hij zich ook gekwalificeerd heeft te skippen. ,,Ik gun de nummer drie op de 800 meter een ticket, ik ga voor de 400. En natuurlijk wilde ik vandaag winnen, maar als je dan toch verliest, doe het dan van iemand die jouw Nederlands record verbreekt.”

Liemarvin Bonevacia veroverde in een Nederlands record de titel op de 400 meter. Ⓒ HH/ANP

Topvorm Nadine Visser, Zoë Sedney breekt door, Koen Smet op valreep naar Polen

Op de 60 meter horden liet Nadine Visser zien klaar te zijn om over twee weken haar Europese indoortitel te verdedigen. Met 7.90 evenaarde ze haar beste seizoenstijd, zevenhonderdste boven haar Nederlands record. De pas 19-jarige Zoë Sedney verraste met een tijd onder de acht seconden. Haar 7.98 betekent een derde plek op de Nederlandse aller tijden lijst achter grootheden Visser en Marjan Olyslager. Hordeloper Koen Smet pakte zijn allerlaatste kans op een EK-ticket en deed dat met verve. In de finale evenaarde hij zijn persoonlijk record uit 2018 van 7.65 en voldeed daarmee ruim aan de eis van 7.70. ,,Ik was vandaag vooral bezig om een snelle tijd te lopen. Fantastisch dat ik zo kort na een hamstringblessure mijn persoonlijk record hier nu kan evenaren.”

Op weg naar Torún

Er kwamen zondag ook diverse andere EK Indoorgangers in actie. Mike Foppen, die onlangs het achttien jaar oude Nederlands record op de 3000 meter van Gert-Jan Liefers verbeterde, versnelde halverwege deze afstand en pakte met 7.52.97 afgetekend de titel. Maureen Koster kwam met een snelle laatste kilometer op dezelfde afstand tot een knappe eindtijd van 8.56.69. Foppen doet overigens komende vrijdag in het Zuid-Franse Toulon een Olympische limietpoging op de 5000 meter in de buitenlucht voordat hij naar Torún afreist. Op de 800 meter mannen maken voor Nederland de jonge Djoao Lobles en de ervaren Thijmen Kupers de dienst uit. Beiden maken in Polen een kans op minimaal een finaleplaats. Meerkamptroef voor de EK in Polen Pieter Braun testte zich bij het verspringen, waar hij kon volstaan met één winnende sprong van 7,43 meter. Meerkampster Anouk Vetter neemt niet deel aan de EK Indoor maar toonde dit weekend wel aan in al topvorm te zijn voor komende zomer met persoonlijke records op het verspringen en de 60 meter horden.