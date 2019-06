Jordy Clasie Ⓒ Hollandse Hoogte

ALKMAAR - Jordy Clasie is persoonlijk akkoord over een vierjarig contract met AZ. De middenvelder, die het afgelopen seizoen op huurbasis voor Feyenoord uitkwam, wil tot de zomer van 2023 in Alkmaar spelen. Technisch directeur Max Huiberts moet nu met Southampton zijn overgang nog rondmaken.