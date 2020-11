Handbalster Nycke Groot stopt: ’Ben fysiek en mentaal uitgeput’

„Na vele jaren op het hoogste niveau ben ik zowel fysiek als mentaal uitgeput. Als je op het hoogste niveau speelt, moet je in elk opzicht topfit zijn. Ik kijk er naar uit om het seizoen in Odense af te sluiten met een titel”, liet het icoon weten.

Ze had haar interlandloopbaan voor Oranje al eerder eind 2018 vaarwel gezegd, kort na het veroveren van brons tijdens het EK van dat jaar. De spelverdeelster (141 interlands) was eveneens goed voor zilver (WK 2015 en EK 2016) en brons (WK 2017) op eindtoernooien. Tevens won de Alkmaarse met het Hongaarse Györ in 2017, 2018 en 2019 de Champions League.

Vorig jaar in Japan miste Groot het absolute hoogtepunt in de Nederlandse handbalgeschiedenis. Oranje pakte op even zo sensationele als verrassende wijze de wereldtitel, waar het eigenlijk zonder Groot niet toe in staat werd geacht.

Dit seizoen werd door bondscoach Emmanuel Mayonnade de deur opengezet voor een terugkeer van Groot. De Fransman zette de vedette zelfs op de eerste lijst met kandidaatspeelsters voor het aanstaande EK. Uiteindelijk ging ze niet in op de uitnodiging en dat zal in de toekomst ook niet meer gebeuren.

Oranje, dat de aan haar knie gekwetste sterspeelster Estavana Polman mist, begint het EK in Kolding op 4 december tegen Servië. Angela Malestein en Harma van Kreij zitten tot en met donderdag in quarantaine, omdat ze in aanraking zijn geweest met een speelster die positief testte op corona.