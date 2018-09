Klaassen: 'Koeman was in alles eerlijk'

"Vanaf het moment dat ik hier rond liep had ik een goed gevoel'', lichtte Klaassen op de website van zijn nieuwe werkgever toe. Dat kreeg hij eigenlijk meteen al na een eerste gesprek met Ronald Koeman, de coach van Everton. Die noemde Klaassen een 'grote aanwinst.'

"Dat was een paar weken geleden'', zei Klaassen. "Daarom wilde ik hier ter plekke ervaren of Everton de juiste club voor mij is. Ik twijfel niet meer. Dit is een fantastische club.''

Klaassen voegde er aan toe het moeilijk te vinden Ajax te verlaten. "Maar dit is voor mij de juiste stap. Met Koeman heb ik gesproken over de manier van voetballen, over mijn rol daarin en over de ambities van deze club. In alles was hij heel eerlijk. Het kwam allemaal zeer positief op mij over. Ik kijk er naar uit aan het seizoen bij Everton te beginnen.''