Schoolslagspecialisten Arno Kamminga en Tes Schouten tegenpolen met hetzelfde doel: ’Wij klikken gewoon goed’

Arno Kamminga en Tes Schouten bereiden zich in Hongarije voor op de WK zwemmen in het Japanse Fukuoka. De schoolslagspecialisten kennen elkaar al ruim negen jaar. Ⓒ Foto’s Lisa Schoenmaker

In Hongarije werken Arno Kamminga (27) en Tes Schouten (22) zich al een week in het zweet. Op twee uur rijden van Boedapest ligt het zo’n 40.000 inwoners tellende stadje Hódmezővásárhely. Nee, het bruist er niet, maar het heeft voor de twee schoolslagspecialisten wel alles om zich perfect te kunnen voorbereiden op de WK zwemmen in Fukuoka (14-30 juli). De Telegraaf ging langs bij het trainingskamp van de Nederlandse zwemploeg, die vanaf volgende week zondag in Japan op jacht naar eremetaal gaat.