Jarige Merckx (75) stelt ideale team samen: ’Van der Poel en Bernal kopmannen’

Merckx is zwaar onder de indruk van de Nederlander. Want welke twee kopmannen zou hij kiezen als hij van het huidige wielerpeloton een team zou mogen samenstellen? „Ik zou Mathieu van der Poel en Egan Bernal nemen. Geen Remco Evenepoel? Mathieu heeft al meer bewezen, als je het me vandaag vraagt. Evenepoel heeft tijd nodig. Je kunt hem niet vergelijken met wat Bernal al gepresteerd heeft.”

Merckx vindt zelf overigens dat hij geen 75 jaar is geworden. „Ik word 3 keer 25. Dat is beter dan 75.” Door het coronavirus is het voor hem wel een vreemde verjaring, zo laat hij weten. „Het was gevaarlijk. Ik besefte dat ik geen risico’s mocht nemen en ik heb geen problemen gehad met de situatie.” Hij vervolgt: „Ik ben niet uit mijn ’kot’ gekomen toen het niet mocht. Gelukkig konden we fietsen en was er FaceTime voor het contact met mijn kinderen en kleinkinderen, maar voor de rest heb ik thuis een glas wijn gedronken.”

Eddy Merckx Ⓒ AFP

Dat door het coronavirus er dit seizoen nog nauwelijks gekoerst is, zou niets voor de Belgische veelvraat zijn. „Ik zou vandaag niet graag wielrenner zijn. Ik zou de muren opkruipen als ik een jaar niet mag koersen.”

De vijfvoudig winnaar van de Ronde van Frankrijk hoopt wel dat de Tour de France ook daadwerkelijk door kan gaan. „Het zijn moeilijke momenten en ik denk dat het een paar jaar zal duren voor de sponsors weer aanwezig zullen zijn. Er zullen slachtoffers zijn, maar de wielersport blijft populair.”