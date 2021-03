Suzanne Schulting in tranen na emotioneel eerbetoon aan Lara van Ruijven

DORDRECHT - Haar stem trilde terwijl ze het zei, tegelijk kroop het vocht in de ogen van Suzanne Schulting. ,,Het is gewoon vet en ik ben heel trots dat het me is gelukt.” Ja, er ligt nog een wereldtitel allround in het verschiet, maar het goud op de 500 meter was voor haar prioriteit nummer één. ,,Nadat ik afscheid had genomen van Lara in het ziekenhuis van Perpignan, heb ik mezelf dat als belangrijkste doel van dit WK shorttrack gesteld.”