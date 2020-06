Sven Kramer krijgt bijval van NOC*NSF

De KNSB en Thialf besloten woensdag definitief dat de topschaatsers pas vanaf eind juli kunnen schaatsen op zomerijs in Heerenveen. Dat is nadelig voor het programma van de Nederlandse rijders. „Samen met de KNSB voeren we zeer intensieve gesprekken met de provincie Friesland, gemeente Heerenveen en Thialf”, vertelt Maurits Hendriks, technisch directeur van NOC*NSF.

"Dit is zeer onwenselijk"

„Financieel gezien is de problematiek rond Thialf heel groot. Er ligt nu een voorlopig plan van de provincie en gemeente om een overbruggingskrediet van drie miljoen euro beschikbaar te stellen. Als dat er niet komt, is het voortbestaan van een internationaal sporticoon in gevaar. Het gaat hier dus niet om een oplossing voor de komende weken, hoe graag ik die ook zou willen, maar vooral voor de lange termijn.”

"Zonder overbruggingskrediet is voortbestaan Thialf in gevaar"

Het tekort van Thialf is al opgelopen tot ruim een miljoen euro. Mede daardoor is de huurprijs voor de KNSB, die zelf nog zoekt naar een nieuwe hoofdsponsor, nu beduidend hoger dan voorgaande jaren. Met de ruggensteun van NOC*NSF, dat zelf jaarlijks vele tonnen overmaakt aan Thialf, kunnen de provincie en gemeente een volgende stap zetten in de beschikbaarstelling van het noodzakelijke overbruggingskrediet. Daarvoor is eerst een gedegen plan nodig. Alle betrokkenen streven ernaar dat er vanaf volgend jaar - in het olympisch seizoen - wél in juni zomerijs ligt in Thialf.

Het Thialf schaatsstadion in Heerenveen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Het gevolg voor de korte termijn is dat topteams als Jumbo-Visma en Reggeborgh binnenkort uitwijken naar het buitenland, om daar op ijs te kunnen trainen. „Dat hebben we te accepteren, maar we kijken wel met argusogen naar de komende jaren”, zegt Douwe de Vries, voorzitter van de KNSB-atletenvereniging. „Je wilt eigenlijk in juni en juli kunnen schaatsen, om daarna enkele weken van het ijs te gaan en aansluitend weer te schaatsen. Zo gaat het al jaren. Mede daardoor hebben we een heel hoog niveau in Nederland en winnen we onwijs veel medailles. Om dat vast te houden, mag het topsportprogramma van de atleten niet in gevaar komen. Daar moeten we écht voor waken met z’n allen.”