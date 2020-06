Toch zomerijs op schaatsbaan Thialf na kritiek Sven Kramer

Dit betekent dat de topschaatsers zeven weken gebruik kunnen maken van het zomerijs. De huurprijs, die de KNSB samen met het CTO/Topsport Noord betaalt, ligt volgens de schaatsbond beduidend hoger dan in voorgaande jaren.

„Het is duidelijk dat we sporttechnisch en financieel concessies hebben moeten doen”, zegt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. „Maar iedereen weet dat Thialf in zwaar weer verkeert. We hebben onze uiterste best gedaan om te komen tot een situatie waarin onze topsporters zich zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op het nieuwe seizoen. Dit was het maximaal haalbare.”

De KNSB en Thialf hebben ook nieuwe afspraken gemaakt over het shorttrackijs. De nationale selectie van bondscoach Jeroen Otter kan vanaf 13 juli weer gebruikmaken van de ijsbaan op het middenterrein van Thialf.