’Franse topvoetballers storten helft salaris terug’

In het Franse betaald voetbal is een akkoord over loonsverlaging voor de profs. „Het idee is dat spelers een deel van hun salarissen in april terugstorten zodat clubs in de coronacrisis de eindjes aan elkaar kunnen knopen”, zegt Philippe Piat, voorzitter van de spelersvakbond UNFP tegen het Franse persbureau AFP.