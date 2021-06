Grote zorgen richting Spelen: komt het nog wel goed met handbalsters?

AMSTERDAM - De vlekkeloze aanloop waar de Nederlandse handbalsters richting de Olympische Spelen op hoopten, is verworden tot een rampscenario. Verschillende malen wrijvend over zijn gezicht uitte bondscoach Emmanuel Mayonnade zijn zorgen, om vervolgens toch uit te spreken dat hij het met Oranje beter wil doen dan de vierde plaats in Rio (2016). Gezien de grote tegenslagen rond verschillende topspeelsters, onder wie Estavana Polman, is de grote vraag: komt dit nog goed met de wereldkampioen van 2019?