Tallon Griekspoor na intense driesetter uitgeschakeld in Cincinnati, eerste Masters-titel Jannik Sinner

In de meer dan een uur durende tweede set werkte Griekspoor bij een 6-5-achterstand, op eigen service, een matchpoint weg. Hij wist een tiebreak af te dwingen en daarin kwam hij met 4-1 achter. De Nederlander won echter vijf punten op een rij. Griekspoor wist zijn eerste twee setpoints niet te benutten, maar verzilverde zijn derde setpoint wel.

Halverwege de derde set wist Tiafoe een break te forceren en hij gaf de voorsprong niet meer prijs. Na 2 uur en 26 minuten benutte hij zijn eerste matchpoint.

De 27-jarige Griekspoor doet volgende week nog mee in Winston-Salem, het laatste voorbereidingstoernooi voor de US Open. Het laatste grandslamtoernooi van het jaar begint over precies twee weken. Botic van de Zandschulp, de nummer 2 van Nederland, doet niet mee in Cincinnati. Hij ondervindt hinder van een enkelblessure en meldde zich af.

Griekspoor is vanaf maandag de nummer 25 van de wereld. Hij verbetert daarmee zijn beste ranking.

Sinner verovert in Toronto eerste masterstitel

Jannik Sinner heeft in Canada zijn eerste Masters-titel veroverd. De 21-jarige Italiaan versloeg op het Masters-toernooi van Toronto Alex de Minaur uit Australië met 6-4 6-1.

Sinner en De Minaur leverden vroeg in de wedstrijd allebei twee keer hun service in, voordat een derde break op 5-4 Sinner de winst in de eerste set opleverde. De nummer 8 van de wereld had in de tweede set weinig moeite meer met de Australiër. Vanaf 1-1 won hij vijf games op een rij.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Voor Sinner is het zijn grootste toernooioverwinning, na twee nederlagen in de finale van een Masters-toernooi. Hij verloor twee jaar geleden in Miami van de Pool Hubert Hurkacz. Begin dit jaar werd hij verslagen door de Rus Daniil Medvedev, eveneens op het Masters-toernooi van Miami.

„Het betekent veel voor me”, zei Sinner. „Dit is een titel die ik elke dag kan delen met alle mensen die dicht bij me staan. Het is een mooi moment en de bevestiging dat we de juiste dingen doen. Dit resultaat geeft ons een goed gevoel en maakt ons sterker en hongerig om nog harder te werken in de toekomst.”

Sinner is de jongste kampioen op het Canadese Masters-toernooi sinds Alexander Zverev in 2017. De Duitser was 20 jaar oud toen hij zes jaar geleden de titel pakte. In de mondiale top 10 steeg de Italiaan twee plekken. Hij staat nu zesde. De Noor Casper Ruud zakte juist twee plaatsen en is nu de nummer 7 van de wereld.

Novak Djokovic ontbrak in Toronto, omdat hij de behoefte had aan een rustperiode. De US Open, het laatste grandslamtoernooi van het jaar, begint op maandag 28 augustus.

Pegula gunt Samsonova maar één game in finale Montreal

Jessica Pegula heeft zeer overtuigend het prestigieuze WTA-toernooi van Montreal op haar naam geschreven. De nummer 3 van de wereld stond in de finale maar één game af tegen de Russin Ljoedmila Samsonova, de mondiale nummer 12. De finale duurde slechts 49 minuten.

De 29-jarige Pegula is de eerste Amerikaanse winnares op het toernooi in Canada sinds 2013. Tien jaar geleden was Serena Williams de beste op het toernooi dat om beurten in Montreal en Toronto wordt gespeeld.

Tekst gaat verder onder de tweet.

„We zijn op de tour om elke week titels te winnen, maar tennis kan erg pittig zijn en je verliest soms veel”, zei Pegula. „Zelfs als je veel wedstrijden wint, win je nog steeds geen toernooien, dus het kan een zware sport zijn. Een week als deze maakt het allemaal de moeite waard en zorgt ervoor dat je door wilt gaan. Ik ben er vanaf maandag weer bij in Cincinnati.”

Voor Pegula was het de derde titel uit haar loopbaan. In 2019 was ze de beste in Washington en vorig jaar in Guadalajara. Ze heeft nog nooit een toernooi gewonnen op een andere ondergrond dan hardcourt.

Schuurs grijpt net naast dubbeltitel in Montreal

Het is Demi Schuurs op het WTA-toernooi van Montreal net niet gelukt het dubbelspel te winnen. Samen met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk verloor ze van het Japanse duo Shuko Aoyama en Ena Shibahara. Het werd 6-4 4-6 13-11 voor de Aziatische speelsters.

In de beslissende matchtiebreak lieten Schuurs en Krawczyk, die als vijfde geplaatst waren, twee matchpoints onbenut. Ze stonden met 10-9 en 11-10 voor.

De 30-jarige Schuurs, vanaf maandag de nummer 9 van de wereld, won het toernooi in Canada in 2018. Een jaar later was ze finaliste. De Nederlandse dubbelspecialiste heeft zeventien titels op haar naam staan.