Marcus Rashford moet toch weer afzeggen bij Engeland

Rashford maakte enkele weken geleden zijn rentree in de Premier League, nadat hij in de zomer was geopereerd aan een schouder. Vorige week moest hij echter weer enkele trainingen overslaan omdat hij ziek was. Het afgelopen weekeinde viel hij nog wel in tijdens de verloren derby met Manchester City.

Southampton-middenvelder James Ward-Prowse komt evenmin. Hij is ziek. Mason Mount (Chelsea) en Luke Shaw staan nog wel op de lijst, maar met een vraagteken. Ze zijn ook nog niet helemaal speelklaar. Bondscoach Gareth Southgate heeft inmiddels Emile Smith Rowe aan de selectie toegevoegd. Voor de 21-jarige spits van Arsenal is het zijn eerste uitverkiezing.

Engeland, afgelopen zomer finalist op het Europees kampioenschap, speelt in de kwalificatie voor het WK nog tegen Albanië en San Marino. Het land staat bovenaan in zijn groep, met drie punten meer dan Polen.

Italië niet op volle sterkte

Bondscoach Roberto Mancini van Europees kampioen Italië, dat Engeland dwarszat in de eindstrijd in Londen, kan in de beslissende fase van de WK-kwalificatie ook niet beschikken over zijn sterkste selectie. Vleugelspeler Nicolo Zaniolo en middenvelder Lorenzo Pellegrini, beiden van AS Roma, hebben zich afgemeld wegens blessures. Nieuwkomer Danilo Cataldi (Lazio) en Matteo Pessina (Atalanta) zijn opgeroepen als vervangers.

Mancini kon eerder al geen beroep doen op Marco Verratti (Paris Saint-Germain) en Rafael Toloi (Atalanta). Moise Kean kreeg evenmin een uitnodiging. De aanvaller van Juventus is nog niet helemaal hersteld van een dijbeenblessure. Nicolo Barella (Internazionale) zit wel bij de Italiaanse selectie, maar is door een dijbeenblessure mogelijk niet tijdig speelklaar.

Italië is koploper in groep C, met 14 punten uit zes duels. Zwitserland staat op gelijke hoogte, maar heeft een iets minder goed doelsaldo. Italië en Zwitserland spelen op 12 november in Rome tegen elkaar. Drie dagen later volgt voor de ploeg van Mancini de confrontatie met Noord-Ierland in Belfast.