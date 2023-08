Geoffrey Prommayon vertoeft in wereld van exclusieve tafels: ’Ik voelde lang alleen vrijheid op het veld’

Niet voor elke speler of trainer is een leven lang in de voetballerij weggelegd. Soms lonkt een leven in de luwte of is het nodig om met een baan buiten de spotlights de kost te verdienen. In deze rubriek zoomen we in op de tweede carrière van ex-spelers en trainers. Deze keer: Geoffrey Prommayon, voormalig voetballer van PSV, Eindhoven en Willem II en voormalig jeugdinternational.

Geoffrey Prommayon is in 2010 van alle blaam gezuiverd en werkt nu voor een bedrijf dat exclusieve tafels op maat maakt. Ⓒ Jeroen Kuit