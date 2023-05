Tiental Internazionale onderuit bij kampioen Napoli Atlético Madrid blijft zonder Memphis Depay winnen in La Liga

Saul Niguez viert zijn treffer. Ⓒ ANP/HH

MADRID - Atlético Madrid heeft weer voor even de tweede plaats in La Liga in handen. De ploeg van trainer Diego Simeone, zonder de geblesseerde Memphis Depay, versloeg op eigen veld Osasuna met 3-0. Het was de achtste thuiszege op rij voor de Madrilenen in de Spaanse voetbalcompetitie.