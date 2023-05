Real-aanvaller Vinícius haalt uit na racisme: ’Het is normaal in Spanje en La Liga’

Justin Kluivert was belangrijk voor Valencia. De oud-Ajacied legde de bal in de 33e minuut bij de tweede paal neer, waar Diego López vrij stond en binnen kon tikken: 1-0. Kluivert leek zelf in de 84e minuut de tweede treffer te maken, maar dat doelpunt ging wegens buitenspel niet hoor.

Even voor dat moment lag de wedstrijd voor enige tijd stil. De Braziliaan Vinícius Júnior, die dit seizoen al vaker slachtoffer was van racisme, reageerde woedend toen een supporter van Valencia iets naar hem riep. De aanvaller liep naar het vak achter het doel van Valencia toe en wees de scheidsrechter de dader aan. Er waren even daarvoor ook al wat voorwerpen op het veld gegooid.

Trainer Carlo Ancelotti wist Vinícius Júnior voor even weer rustig te krijgen. In het restant, met ruim een kwartier aan blessuretijd, wist Real de gelijkmaker niet meer te forceren. De Madrilenen moeten daardoor de tweede plaats afstaan aan stadgenoot Atlético, dat eerder op zondag van Osasuna wel won (3-0).

In die blessuretijd werd het opnieuw onvriendelijk op het veld, met een flink opstootje tussen spelers van beide teams. Doelman Giorgi Mamardashvili daagde Vinícius Júnior uit. De Zuid-Amerikaan, die bij het opstootje werd vastgepakt bij zijn nek, deelde een tik uit aan een van de spelers van Valencia en moest met rood vertrekken.

Valencia steeg van de zestiende naar de dertiende plek en heeft een voorsprong van 5 punten op nummer 18 Real Valladolid. In Spanje staan nog drie speelronden op het programma.

Vinícius Júnior haalt na racisme uit naar Spanje en naar La Liga

Vinícius heeft in een bericht op Twitter uitgehaald naar Spanje, het land waar hij voetbalt, en naar de Spaanse competitie La Liga. „Het was niet de eerste keer, ook niet de tweede, ook niet de derde”, schrijft Vinícius. „Racisme is normaal in La Liga. De concurrentie vindt het normaal, de bond ook en de tegenstanders moedigen het aan. Het spijt me. Het kampioenschap dat ooit toebehoorde aan Ronaldinho, Ronaldo, Cristiano en Messi, behoort vandaag toe aan racisten.”

De Braziliaan had ook kritiek op Spanje. „Een prachtige natie, die me heeft verwelkomd en waarvan ik houd, maar die ermee heeft ingestemd het imago van een racistisch land te exporteren naar de rest van de wereld. Het spijt me voor de Spanjaarden die het er niet mee eens zijn, maar tegenwoordig staat Spanje in Brazilië bekend als een land van racisten.”

Blijven strijden

Vinícius laat weten dat hij zich zal blijven verzetten. „Helaas, voor alles wat er elke week gebeurt, ik kan het niet goedpraten. Maar ik ben sterk en ik zal tot het einde blijven strijden tegen racisten.”

Eerder zondag had Real Madrid-coach Carlo Ancelotti al uitgehaald na de racistische spreekkoren richting zijn voetballer. „Ik wil niet over voetbal praten, ik wil het hebben over wat hier is gebeurd. Dit is veel belangrijker”, zei Ancelotti na afloop tegen Movistar. „Als een speler ’aap’ wordt genoemd en een coach erover moet nadenken om zijn speler van het veld te halen, dan is er iets helemaal mis met deze competitie.”

Onderzoek

De Spaanse La Liga heeft al laten weten dat ze het incident in stadion Mestalla in Valencia zal onderzoeken en gepaste actie zal ondernemen.

Scheidsrechter Ricardo de Burgos Bengoetxea overlegde met de stadionofficials in Valencia, die vervolgens lieten omroepen dat de racistische spreekkoren moesten stoppen voordat er verder werd gespeeld. De wedstrijd lag ruim tien minuten stil.

Kluivert

„Er is een gebrek aan respect voor Vinícius in ieder stadion in Spanje”, beaamde ploeggenoot Dani Ceballos van de Madrilenen. „Het is een schande dat we op dit punt zijn gekomen. Het is waar dat de coach hem heeft gevraagd of hij nog door wilde spelen. Vinícius is een professional en hij zei dat hij het team wilde helpen, maar we zien dat we niets kunnen doen.”

Justin Kluivert, die met een assist op doelpuntenmaker Diego López belangrijk was, bood namens zijn club excuses aan Vinícius aan. „Ik verontschuldig me namens ons, namens iedereen van Valencia, want dit is geen voetbal. Het is heel slecht”, zei hij.

Atlético Madrid blijft zonder Memphis Depay winnen in La Liga

Atlético Madrid heeft weer voor even de tweede plaats in La Liga in handen. De ploeg van trainer Diego Simeone, zonder de geblesseerde Memphis Depay, versloeg op eigen veld Osasuna met 3-0. Het was de achtste thuiszege op rij voor de Madrilenen in de Spaanse voetbalcompetitie.

Saul Niguez viert zijn treffer. Ⓒ ANP/HH

Bij rust leidde Atlético met 1-0 dankzij een doelpunt van de Belg Yannick Carrasco. Saúl en Ángel Correa zorgden na de pauze voor de 3-0-eindstand.

Atlético heeft 72 punten, 13 minder dan Barcelona dat de titel al binnen heeft. Real Madrid heeft 71 punten en speelt zondagavond een uitwedstrijd tegen Valencia.

Italië: tiental Internazionale onderuit bij kampioen Napoli

Internazionale is er nog niet zeker van komend seizoen opnieuw aan de Champions League mee te mogen doen. Het elftal van trainer Simone Inzaghi ging in de Italiaanse competitie met 3-1 onderuit bij kampioen Napoli. Inter heeft, met nog twee speelronden te gaan, 2 punten voorsprong op nummer 5 AC Milan. De eerste vier clubs gaan naar het hoofdtoernooi van de Champions League.

Middenvelder André-Frank Zambo Anguissa zette Napoli halverwege de tweede helft op voorsprong. Met Stefan de Vrij kort achter zich schoot hij vanuit de draai raak. Doelman André Onana zat nog wel met een hand aan de bal, maar kon een treffer niet voorkomen. Inter speelde op dat moment al enige tijd met een man minder. Roberto Gagliardini moest kort voor rust met twee gele kaarten van het veld af.

Inter kwam in de 81e minuut met tien man langszij. Na een voorzet vanaf links van invaller Federico Dimarco tikte de Belg Romelu Lukaku de bal bij de tweede paal in het doel. Napoli nam kort daarna via Giovanni Di Lorenzo toch weer de leiding (2-1). In blessuretijd scoorde ook invaller Gianluca Gaetano nog.

De Vrij deed de hele wedstrijd mee bij Inter. Mede-international Denzel Dumfries kwam alleen het laatste kwartier in actie.

Inter speelt zaterdag 10 juni in de finale van de Champions League tegen Manchester City.

Lazio passeerde Inter zondagavond weer op de ranglijst. De club uit Rome won met 1-0 bij Udinese en staat derde op 68 punten, twee meer dan Inter. Ciro Immobile maakte na een uur uit een strafschop het enige doelpunt.