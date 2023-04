Premium Het beste van De Telegraaf

Happy met West Ham United AZ-coach Pascal Jansen: onze man uit Londen

AZ-trainer Pascal Jansen stuurt zijn spelers aan tegen RSC Anderlecht. Ⓒ FOTO’S PRO SHOTS & ANP/HH

WIJDEWORMER - Wat waren ze donderdagavond blij, de AZ’ers, nadat de club uit Alkmaar met een penaltythriller had afgerekend met Anderlecht. Eén man was misschien nóg ietsje blijer dan de ruim 18.000 aanwezigen. Want trainer Pascal Jansen verheugt zich nu al op de halve finale tegen West Ham United in Londen, de stad waar hij een halve eeuw geleden het levenslicht zag.