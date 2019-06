F1-directeur wil met kritische Hamilton om tafel

Hamilton verklaarde zondag na de GP van Frankrijk, die hij met overmacht won, dat de schuld voor het vlakke Formule 1-seizoen bij de organisatoren ligt. „Als je zegt dat het saai is, dan begrijp ik dat volkomen. Maar wij maken de regels niet. Je zou de mensen aan de top onder druk moeten zetten. Zij moeten hun werk doen. Ik denk dat ze dat proberen, maar ze nemen al jarenlang slechte beslissingen”, aldus Hamilton toen.

„Het zou geweldig zijn om rechtstreeks input van de coureurs te krijgen”, zegt Brawn nu in een reactie tegenover Motorsport.com. „Mijn deur staat altijd open voor de rijders. Het is jammer dat dergelijke kansen in het verleden vaak onbenut zijn gelaten. Daarom sta ik nu volledig achter zo’n initiatief. Samenvattend ben ik dus heel blij met de bijdrage van Lewis en die van andere coureurs.”