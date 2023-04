Transgender niet welkom in Australische basketbalcompetitie voor vrouwen

Basketball Australia had een panel van experts samengesteld om de zaak te bekijken. Volgens de bond was het een „complex gebied” en het panel oordeelde dat Rogers niet in aanmerking kwam om mee te doen.

„Als bestuursorgaan erkennen we dat we ons nog steeds op het pad van educatie en begrip begeven. Om ons te helpen bij het ontwikkelen van ons raamwerk, zal Lexi feedback en advies geven op basis van haar ervaringen”, aldus Basketball Australia in een verklaring.

„De balans tussen inclusiviteit, eerlijkheid en het competitieve karakter van sport zal altijd complex blijven. We danken de betrokkenen die gedurende het hele proces hun integriteit en respect hebben behouden.”

’Ik geef mijn dromen niet op’

Volgens de bond wordt bij transgenders per geval bekeken of de speler in aanmerking komt. Rodgers hoopt op een later moment alsnog met de vrouwencompetitie mee te mogen doen. „Dit is niet het einde van mijn verhaal, maar het begin van een nieuw hoofdstuk. Ik geef mijn dromen niet op”, schreef de 24-jarige Rodgers op Instagram.

Vorige maand besloot de mondiale atletiekbond alle transgenders te verbieden om deel te nemen aan vrouwenwedstrijden als zij de puberteit als man hebben doorgemaakt. De regel ging per 31 maart in.