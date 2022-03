Abramovich bevestigt verkoop Chelsea: ’Opbrengst naar slachtoffers oorlog Oekraïne’

De steenrijke Rus heeft dit middels een statement van Chelsea laten weten. „Ik wil graag ingaan op de speculatie in de media van de afgelopen dagen met betrekking tot mijn eigendom van Chelsea FC. Zoals ik al eerder heb gezegd, heb ik altijd beslissingen genomen met het belang van de club voor ogen. In de huidige situatie heb ik daarom de beslissing genomen om de club te verkopen, omdat ik denk dat dit in het belang is van de club, de fans, de medewerkers, evenals de sponsors en partners van de club.”

Om te vervolgen: „De verkoop van de club zal niet versneld worden uitgevoerd, maar zal het juiste proces volgen. Ik zal niet vragen om terugbetaling van leningen. Dit ging voor mij nooit over zaken of geld, maar over pure passie voor het spel en de club. Bovendien heb ik mijn team de opdracht gegeven om een liefdadigheidsstichting op te richten waar alle netto-opbrengst van de verkoop aan zal worden geschonken.”

De Rus voegt er aan toe: „De stichting komt ten goede aan alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Dit omvat het verstrekken van essentiële fondsen voor de dringende en onmiddellijke behoeften van slachtoffers, evenals het ondersteunen van het herstelwerk op lange termijn. Weet dat dit een ongelooflijk moeilijke beslissing is geweest en het doet me pijn om op deze manier afscheid te moeten nemen van de club. Ik ben echter van mening dat dit in het belang van de club is.”

Chelsea in zijn hart

Abramovich sluit af en neemt afscheid van zijn club. „Ik hoop dat ik Stamford Bridge nog een laatste keer kan bezoeken om persoonlijk afscheid te nemen van jullie allemaal. Het is een voorrecht in mijn leven geweest om deel uit te maken van Chelsea FC en ik ben trots op al onze gezamenlijke prestaties. Chelsea en haar supporters zullen altijd in mijn hart blijven.”

De Zwitserse zakenman Hansjörg Wyss liet eerder op de dag weten een aanbod van Abramovich te hebben gekregen om Chelsea over te nemen. Dat zei de 86-jarige miljardair tegenover de Zwitserse krant Blick.

Goede bekende van Poetin

Abramovich staat te boek als een goede bekende van de Russische president Vladimir Poetin. Hij speelt ook een rol bij de besprekingen tussen Rusland en Oekraïne, die in Belarus worden gehouden. Hij zegt dat hij grote delen van de opbrengst van de verkoop van de club wil doneren aan slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. „We willen zoveel mogelijk hulp bieden aan mensen die dat nu nodig hebben. Daarnaast komt er ook een fonds voor het herstel van Oekraïne op de langere termijn.”

Abramovich kocht Chelsea in 2003. Hij investeerde daarna honderden miljoenen in de club, die onder zijn leiding onder meer vijf landstitels won en twee keer de Champions League.

Abramovich bemoeit zich al jarenlang niet meer met de dagelijkse leiding van Chelsea. De Rus raakte in 2018 zijn Britse visum kwijt en laat zich sindsdien zelden meer zien op Stamford Bridge. Hij was vorig jaar wel in Porto aanwezig bij de door Chelsea gewonnen finale van de Champions League.